«Гламурная доярка»: Успенская показала, как провела отдых в деревне

Знаменитая певица Любовь Успенская провела неделю отдыха в деревне. Звезда с удовольствием рассказала, как окунулась в «сельское хозяйство». Исполнительница шансона доила коров несколько раз в день, управляла трактором, принимала пантовые ванны, а также стала обладательницей племенного жеребца. Обо всем этом Успенская сняла мини-фильм, которым поделилась в своем Instagram.

«Боже, из меня неплохая доярка получится, если я в день буду выдаивать литров 10-15 молока» — признается звезда.

Она с удовольствием пила парное молоко, гуляла по полям и наблюдала за пасущимися на бескрайних просторах маралами. Поклонники порадовались за артистку и отметили ,что подобные перезагрузки нужно устраивать регулярно.

«Ах как классно на природе!! Ваши таланты безграничны вы настоящая хозяйка и напоите молоком и на тракторе верхом и жеребеночка приютили!!», «Сказка, эти края волшебные в прямом смысле. Не только здоровья лечат но и душу», «Красотища какая», «Гламурная доярка получилась. Очень хорошее видео».

Успенская не назвала, в какой именно была деревне. Она лишь отметила, что от Москвы эта местность расположена в 280 километрах.