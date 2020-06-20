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«Распустились»: Рудковская в платье с растительным орнаментом позировала на фоне цветущих пионов

Светская львица похвасталась красотой, которую лицезреет в своем саду.

«Распустились»: Рудковская в платье с растительным орнаментом позировала на фоне цветущих пионов
ЯНА РУДКОВСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Семья известной светской львицы, продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко живет в роскошном загородном особняке. Весь период самоизоляции звездное семейство провело, не покидая дома. Рудковская регулярно демонстрировала свой приусадебный участок и даже провела по нему экскурсию для подписчиков в Instagram.

С наступлением настоящего летнего тепла у Рудковской на участке стали распускаться цветы. Бизнесвумен очень любит пионы и поспешила поймать этот прекрасный скоротечный момент и устроила фотосессию на фоне благоухающих кустов. Продюсер оделась в тему – она выбрала летнее платье с растительным зеленым орнаментом и позировала на фоне пионов.

«Наконец-то мои пионы распустились в нашем саду! Как же я их ждала» — подписала Рудковская фото. А в stories показала цветы во всем их многообразии: «Это очень красиво, а самое главное, я мечтала, когда это настанет. Еще пока не все, но большинство пионов уже распустились. Это конечно волшебство».

Голову светской львицы украсил венок из прекрасных цветов и зелени. Поклонники помогли своей любимице определиться с фотографией, а также одарили комплиментами.

«Самый красивый цветок — это вы!», «Сразу видно, что есть чувство стиля», «Лесная фея», «Какая Вы красивая женщина. Пионы меркнут пред Вами», «Королева цветов», «Бомбические фотки. Яночка, ты сама как нежный пион, очень красивая».

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