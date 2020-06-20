«Жесть»: Кудрявцева повергла в шок многих фанатов отфотошопленным снимком

Накануне Ксения Собчак бросила камень в огород любителей фоторедакторов и фильтров. Скандальная журналистка разместила в своем Instagram свой снимок до и после фотошопа и заметила, что любителей виртуального тюнинга узнать в реальности невероятно трудно. Ей подыграли многие селебрити.

Лера Кудрявцева на своей страничке в соцсети разместила свое фото до – после. Она радикально изменила свою внешность в фотошопе до неузнаваемости и подписала снимок: «@xenia_sobchak и только попробуй меня не узнай!». Однако эффект получился обратный – многие поклонники телеведущей не смогли узнать ее на фото «до» — по их признанию, увиденное шокировало их.

«А что у Леры с лицом???», «Жесть», «Вообще не похоже на то, что я вижу каждый день по тв и в ленте. Где смеяться?», «Если первое фото не ухудшено по приколу, то значит ВСЕ остальные в ее ленте фотошоп. Реально не похожа на ту, какой я ее всегда видела», «Я бы не узнала на фото до», «Неужели это ты на первом фото?», «О господи !!! Фотошоп это не твое», «Нет этого не может быть! Это фотошоп!» — пишут в комментариях.

Кто-то поспешил заметить, что Кудрявцева уже не в том возрасте, чтобы выглядеть как девочка – годы берут свое. Но многие отметили, что восхищаются смелостью теледивы и любят ее за смелость и честность.

Напомним, Лере Кудрявцевой – 49 лет. Она уже седьмой год счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которого на 16 лет старше. Супруги воспитывают дочку Машу, которой в этом году исполнится 2 годика.