«Два таланта! Две дивы!»: дочь Малинина посетила оперу с Нетребко в Дрездене

После отмены карантина в Европе многие звезды, уставшие сидеть дома, отправились в путешествие. Семья Александра Малинина уже несколько лет живет в Германии, и тоже в эти дни решилась на прогулку. Сам артист, его красавица жена Эмма и дочка Устинья приехали в Дрезден, чтобы посетить музей и оперный театр – там впервые после карантина вышли на сцену Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в спектакле «Дон Карлос».

После выступления Устинья запечатлелась с Анной Нетребко. К слову, девушка пошла по стопам отца – она учится в консерватории и намерена сделать карьеру оперной дивы. Это и уловили поклонники на снимке.

«Прекрасно было бы Вас услышать в дуэте!!! Мечта, или хотя бы на репетиции!», «Настоящая Дива и будущая!», «У Устиньи — глаза невероятного восторга!», «Все читается по глазам! Восторг невозможно скрыть! Два таланта! Две Дивы! Настоящая и будущая», «Устинья, мечта сбылась!», «Анна Юрьевна одна из великих русских оперных певиц», — пишут фолловеры под снимком.

К слову, у Устиньи есть брат-близнец Фрол, в этом году наследникам Малинина исполнится 20 лет. Сын певца учится на художника в Мюнхене и, по словам родителей, невероятно талантлив.