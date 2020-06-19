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Разница в 38 лет: Дольф Лундгрен подарил 24-летней невесте кольцо в честь помолвки

Как выяснилось, именитый актер успел сделать Эмме Крокдал предложение руки и сердца. Девушку нисколько не смутила значительная разница в возрасте с избранником.

Разница в 38 лет: Дольф Лундгрен подарил 24-летней невесте кольцо в честь помолвки
Дольф Лундгрен со своей возлюбленной Эммой Крокдал (Фото: Instagram.com/dolphlundgren)

Дольф Лундгрен познакомился с 24-летней Эммой Крокдал всего пять месяцев назад. Однако за это время влюбленные настолько сблизились, что именитый актер решил поспешить с предложением руки и сердца. Он перестал скрывать невесту, публично признавшись ей в чувствах. Как говорит избранница актера и продюсера шведского происхождения, она пока не может поверить в то, что уже в скором времени станет супругой Дольфа. До этого 62-летний Лундгрен уже был женат. И актер снова готов связать себя узами брака. Примечательно, что избраннице кинорежиссера всего 24 года. Эмма младше своего жениха на 38 лет. Но подобная разница в возрасте девушку нисколько не смущает, пишет «Комсомольская правда». Как выяснилось, Крокдал работает фитнес-инструктором в одном из спортивных клубов Лос-Анджелеса.

Стоит отметить, что влюбленные обручились в Швеции. На предложение руки и сердца Эмма ответила согласием. Этой радостной новостью Лундгрен поделился со своими подписчиками в Instagram.

Актер Дольф Лундгрен
Эмму не смущает значительная разница в возрасте с Дольфом (Фото: Instagram.com/emmakrokdal)

«Ущипните меня», — лаконично написала Эмма, дав понять, что она до сих пор не может поверить в то, что стала невестой известного актера.

К слову, Крокдал приходится ровесницей старшей дочери Дольфа — 24-летней Иде. Кроме того, у девушек одинаковый типаж: зеленые глаза, модельная внешность и светлые локоны. С новым статусом жениха близкого друга поздравил и Сильвестр Сталлоне. Они вместе снимались в фильмах «Рокки» и «Неудержимые».

Актер Дольф Лундгрен
Возлюбленная актера уже получила кольцо с драгоценным камнем в честь помолвки (Фото: Instagram.com/emmakrokdal)

«Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший», — отметил актер.

Напомним, что со своей первой супругой Анетт Квиберг Дольф познакомился на съемках одного из фильмов. Некоторое время молодожены провели в Испании, после чего решили обосноваться в Европе. Со своей супругой Лундгрен прожил без малого семнадцать лет. За это время у них появилось двое детей: дочь Ида и Грета.

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