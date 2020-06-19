«Меня заставляет убираться, а платья раскидывает»: сын Рудковской «отчитал» свою маму

Первое время музыкальный продюсер снимала шутливые видеоролики с участием Евгения Плющенко. Так, к примеру, 45-летняя Яна Рудковская призывала своих подписчиков танцевать ламбаду, исполнила лезгинку и попыталась предстать в образе женщины-робота. Теперь же в новых челленджах звездной мамы участвует семилетний Гном Гномыч. Младший сын бизнесвумен с серьезным выражением лица «отчитал» свою родительницу за то, что она раскидывает свои вещи по всему особняку. А сама заставляет его делать уборку в игровой. Но и в этой истории не обошлось без видео-монтажа.

Так, Саша скинул с парапета то самое «забытое» платье. А уже в следующем кадре Рудковская предстает именно в этом наряде, создавая иллюзию того, что она якобы успела подхватить выброшенную Гном Гномычем вещь на лету.

«Мам, мама, ты где?! Вот мама меня всегда заставляет убираться, а платья раскидывает», — посетовал Саша Плющенко, после чего решил «избавиться» от дизайнерского наряда своей родительницы в назидание.

В одном из интервью Яна Рудковская призналась, что она хотела бы подарить супругу долгожданную дочку. Специально для бизнесвумен в загородном доме семейства обустроили гардеробную комнату со стеллажами для платьев, вечерних туалетов, шляпок, сумок, обуви. Кроме того, у знаменитости есть раскладной сундук с аксессуарами и украшениями, а также косметикой. Светская львица уточнила, что все это добро она должна оставить своей дочери.