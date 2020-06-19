«Как Оля Бузова»: Лолита Милявская похвасталась новой прической

Несколько месяцев из-за пандемии коронавируса салоны красоты и парикмахерские студии были закрыты. Кто-то из звезд махнул на прическу рукой и позволил корням отрастать, а кому-то такое положение дел пришлось не по душе. Например, Лолита Милявская решила самостоятельно постричься и покраситься. Звезда продемонстрировала парикмахерские навыки буквально в прямом эфире – она состригла свои длинные локоны и покрасила их, оставив одну прядь выбеленной.

Но с открытием салонов красоты жизнь заиграла новыми красками. Звезды поспешили преобразиться, и даже Алла Пугачева ко дню рождения своего супруга Максима Галкина приняла стилистов на дому – они привели в порядок Примадонну и ее сына Гарри.

Поспешила исправить собственные огрехи на голове и 56-летняя Лолита. С легкой руки мастера звезда превратилась в эффектную брюнетку с ровным каре. Кстати, белый «локон страсти» Милявская тоже закрасила. И поспешила сообщить об этом своим поклонникам в Instagram, а заодно и похвастаться бьюти-преображением.

«Как вам моя новая стрижка? Теперь я веду себя как Оля Бузова: «Ну как вам?» — покрасовалась на видео Лолита, демонстрируя новый образ.

«Лолочка, минус лет десять МИНИМУМ», «Обалденная Стрижка! Красавица Лолита!», «Долой белую прядь!», «Ох, какая ты свеженькая», «Стрижка-ОГОНЬ!! Очень идет! Идеально просто!», «Какая шикарная прическа», «Очень стильно и молодо!» — Лолиту просто усыпали комплиментами.