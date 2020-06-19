Анна Калашникова с блеском отметила свой день рождения

Светская львица и певица Анна Калашникова грандиозно отпраздновала свой день рождения. Как это обычно бывает у первых красавиц, не обошлось и без горы подарков от загадочного поклонника. Звезда поделилась кадрами праздника с журналистами портала Teleprogramma.pro.

Напомним, ранее модель встречалась с Прохором Шаляпиным, но с некоторого времени ее сердце вновь свободно, а ухажеры спешат проявить свое внимание и симпатию к шикарной девушке. На дне рождения певицы появился загадочный кавалер, который буквально завалил именинницу подарками.

Бесконечное множество цветов, гигантский плюшевый мишка, а также ряд особых даров, которые следует открывать без лишних глаз. Смотрите подробности в нашем видеоролике.