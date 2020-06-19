«Приходил полицейский»: Боня сообщила, что за ее высказывания к ней наведался правоохранитель

Вслед за Аленой Водонаевой, которая этой зимой подверглась санкциям со стороны общественности за критику господдержки семьям с детьми, на злободневную социальную тему высказалась Виктория Боня. Экс-звезда телепроекта «Дом-2» заявила, что «всяким алкоголикам, нищебродам» платить МРОТ государство не должно. Волны хейта обрушились на инстадиву в публичном пространстве, и девушка разъяснила, что именно она имела в виду под этими словами.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Боня пояснила, что имеет в виду маргиналов, которые пропивают заработанное. Знаменитость считает, что они не способны взять себя и свою судьбу в руки, поэтому полагаются на государство.

«Люди, которые действительно работают, не получают зарплаты и повышения. А те же, кто просто пропивает свою жизнь, своих детей, получают ровно столько же, сколько учитель, столяр или представитель другой уважаемой профессии», — высказалась звезда.

Кстати, это не первое громкое заявление светской львицы. Так, в период пандемии коронавируса девушка утверждала — и продолжает так считать, — что это всемирный заговор, а болеть пневмонией люди стали от «микроволновых волн» и 5G-интернета. За что на нее уже обратили внимание правоохранители.

«В мою квартиру в Москве уже приходил участковый полицейский. Это случилось после того, как я высказалась на тему коронавируса», — призналась звезда.

Сама звезда за такие заявления была поднята на смех коллегами по шоу-бизнесу. Но некоторые знаменитости разделили с ней эту точку зрения. Например, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова.