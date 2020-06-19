Голая звезда: Кристина Агилера обнажилась для поста в Instagram

Певица показала всю свою красоту, не скрывая ее за одеждой.

Кристина Агилера одновременно шокировала и порадовала своих поклонников мужского пола, выложив в личный аккаунт в Instagram обнаженные фотографии. Из одежды на певице были лишь высокие сапоги и длинные перчатки, в остальном она была абсолютно голой. Полюбоваться на шикарное тело певицы можно здесь. Фото было сделано на фоне традиционного ЛГБТ-флага, в котором есть все цвета радуги, кроме голубого. Таким образом Агилера решила поддержать ЛГБТ-сообщество.

Артистка заявила, что гордится решением Верховного суда Америки, благодаря которому нельзя уволить сотрудника за то, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, ведь подобное действие является нарушением закона, начиная с 16 июня и только в США.

Напомним, также в июне в Америке празднуют права сексуальных меньшинств. Этот месяц был выбран из-за столкновений между представителями секс-меньшинств и полицейскими в Нью-Йорке в июне 1969 года.