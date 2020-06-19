«Она небрежно произнесла мою фамилию»: Легкоступова заявила, что Пугачева загубила ее карьеру

Певица Валентина Легкоступова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева погубила ее карьеру на сцене. По словам исполнительницы, он жила в эпоху перемен и не смогла быстро подстроиться под реалии, когда на эстраду пришли продюсеры.

«Нечаянно брошенное слово Аллой Пугачевой сыграло в моей жизни роковую роль. Мне выпало пройти эту тяжелую дорогу. Был такой журналист Урмас Отт. Она в разговоре с ним произнесла небрежно мою фамилию. Я этого не слышала. Мне чуть позже рассказали. Помню, как раз была в гостинице. Весь персонал прибежал ко мне. Все кричат: «Валечка, вас там по телевидению Аллочка обидела». Валентина Легкоступова

Как отметила Легкоступова, она позже послушала то интервью Примадонны.

«Она вроде и не обидела, чтобы уж прямо так сильно. Но осадочек остался. Мы так с ней и не познакомились. Я склонна считать, что не дай вам бог жить в эпоху перемен. На мою судьбу столько перемен выпало», — заявила она.