«Будет шахматистом или научным сотрудником»: сыну Джигана и Самойловой исполнилось четыре месяца

Этой зимой в семье Оксаны Самойловой и рэпера Джигана случилось долгожданное пополнение. Многодетные мама и папа стали родителями в четвертый раз – в одной из клиник Майами на свет появился сын Давид. За тем, как растет кроха, наблюдают миллионы подписчиков в Instagram.

Родители отмечают каждый новый месяц жизни наследника. И накануне Самойлова торжественно поздравила сыночка с очередной «датой».

«4 месяца моему интеллигентному парню! Мне кажется, он будет каким-нибудь шахматистом или научным сотрудником, он такой тихоня, даже когда ему что-то не нравится, он как будто аккуратненько на это намекает», — пишет Самойлова.

Супруга Джигана рассказала, что Давидик очень любит рассматривать книжки с рисунками, слушать классическую музыку, а также тихонько лежать в качалке. Сынок по характеру очень отличается от своих сестер.

«3 сестры такие борцухи и братец интеллигент», — посмеялась инстадива, нарядив сынишку в классический костюмчик с пиджаком и шортами.

Поздравил малыша и папа. Совместное фото с радостным наследником он снабдил подписью Boss, намекая на то, что уклад семьи во многом сейчас подчинен режиму этого маленького человечка.

Напомним, в семье Джигана и Самойловой снова воцарились счастье и мир спустя несколько месяцев мрака и угрозы распада брака. Супруги помирились и даже уже отметили это событие.