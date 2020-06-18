Пикантный ракурс: Асмус похвасталась эффектными джинсами с молнией сзади

Актриса Кристина Асмус уже завершила самоизоляцию. И за ту неделю, что длится долгожданная свобода, она уже успела совершить массу дел. К примеру, возлюбленная Гарика Харламова приступила к репетициям в родном театре им.Ермоловой, где идет работа над премьерой, а также отметила выход нового сериала со своим участием – «Герой по вызову» на телеканале НТВ.

Несколько публикаций в аккаунте звезды в Instagram были связаны с ее ролью следователя в телевизионном проекте — актриса удивляла подписчиков своим новым образом, позируя в синей форме правоохранителя. Теперь же актриса вернулась к своему привычному стилю роковой, но невинной кокетки.

И новый пост о происшествии, случившемся днем, она сопроводила снимком, на котором предстала в пикантной позе. Так девушка похвасталась эффектными джинсами на высокой талии с молнией сзади.

«Ох эта молния сзади», «Кристина. Сколько можно таких аппетитных ракурсов», «Нереально красива», «Вот это фигура!», «Какая ты красивая» — поспешили фанаты с комплиментами.

Асмус призналась подписчикам, что есть у нее одна не очень хорошая привычка – не застегивать свою сумочку. И когда во время сегодняшней поездки в такси водитель резко затормозил, то ее аксессуар, набитый доверху всем, чем можно, улетел вверх тормашками. «Все, что у меня в ней было, разлетелось по салону. А мне же, как правило, нужно пол дома в сумку положить» — пожаловалась девушка.