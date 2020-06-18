«Стройная какая!»: 49-летняя Анита Цой блеснула загорелыми ножками в купальнике

Певица призналась, что впервые решила позагорать в Подмосковье, а не на море.

Анита Цой не скрывает, что время от времени ей приходится бороться с лишним весом. Год назад она была шокирована, когда у нее появились отеки. Певице пришлось искать способ, как с ними бороться. А во время карантина она старалась похудеть, а также делилась рецептами корейской кухни. От своих поклонников артистка старается ничего не утаивать.

До пандемии коронавируса Анита дважды в этом году произвела неизгладимый эффект на фанатов. Сначала она примерила черное платье в пол в День влюбленных, а потом отметилась в молодежном образе на передаче у Вани Урганта. А вот оголяться 49-летняя звезда не любит. Однако с наступлением лета даже ей захотелось блеснуть в купальнике. В соцсети Цой поделилась пикантным фото. В кадре она позирует лежа на лежаке на балконе своего дома. Черный слитный купальник подчеркнул ее фигуру, а шелковый халат прикрыл руки и бока.

«Какие замечательные деньки стоят в Подмосковье. Я раньше никогда не загорала у себя дома. Времени не было. Только во время отпуска на море. Оказывается, это так здорово!» — написала Анита.

Редкое фото вызвало бурю эмоций у подписчиков. Многие восхитились красотой певицы, а другие одарили комплиментами ее фигуру и загорелые ноги. «Вы прекрасны», «Какая вы красивая у нас», «Корейская стройная Даная», «Стройная какая!», «Уже загорели», «Вам везет, нам и так не позагорать», — прокомментировали пост подписчики.