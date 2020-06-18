Девочки такие девочки: для поздравления папы Лиза Галкина оделась в одном стиле с мамой

Свое 44-летие отмечает известный шоумен, пародист, телеведущий Максим Галкин. Звезду с самого утра усыпали поздравлениями и теплыми пожеланиями. В Instagram-аккаунте супруг Аллы Пугачевой опубликовал целую палитру самых разных обращений в свой адрес от коллег, друзей, близких. Но центральное место в ленте своего микроблога именинник отвел видео с поздравлением от самых дорогих ему людей — дочери, сына и жены.

Для поздравления папы Лиза Галкина и Алла Пугачева выбрали один стиль. И мама, и дочка нарядились по-летнему, как того требует жаркая погода, установившаяся в эти дни в Подмосковье. Как и Примадонна, юная модница облачилась в белые шорты, но в качестве верха предпочла игривый топ с бахромой.

Девочка поздравила своего знаменитого папу стихотворением, а также преподнесла в качестве подарка оригинальную рамочку из витражного стекла с фотографией именинника. «Папа, не бери пальцы в рот!» — забавно пародируя своего отца, объяснила Лиза.

Кстати, братик Лизы Гарри тоже подготовился к дню рождения отца. Он посетил парикмахерскую и сменил свои озорные кудряшки на короткую стильную стрижку.