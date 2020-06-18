Внедорожник Кержакова уйдет с молотка, чтобы спортсмен мог погасить долги по алиментам

Знаменитый футболист Александр Кержаков лишится своего «Лексуса» за долги по алиментам. Как сообщает издание Super автомобиль спортсмена будет выставлен на торги, чтобы частично погасить сумму, которую мужчина задолжал своей первой жене Марии Головой и их 15-летней дочери Дарье. Издание определяет ее в размере семи миллионов рублей. Внедорожник Lexus GX, о котором идет речь, оценен в 2,38 миллиона, но это не покроет весь долг.

Напомним, Кержаков и Голова поженились в 2005 году, и тогда же у них родилась дочь. Брак продержался пять лет, а после суд назначил футболисту серьезные алименты — 300 тысяч рублей в месяц. После ежегодной индексации эта сумма выросла более чем в два раза, а гонорары спортсмена за это время, наоборот, упали. Ситуацию усугубило то, что и третьей своей жене Милане Тюльпановой он должен платить за их общего ребенка — шестую часть от дохода. Своего сына от второй супруги Екатерины Сафроновой мужчина воспитывает сам, так как лишил женщину этого права.

Добавим, что 37-летний спортсмен уже закончил свою клубную карьеру. Сейчас он является старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет) и зарабатывает в разы меньше, чем во время выступления за «Зенит».