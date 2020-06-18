«В одном стиле с папой»: Тимати привел восьмимесячного сына на первую стрижку

Рэпер отметил, что он в свое время не стригся у лучших мастеров.

Тимати один из самых скрытных персонажей в среде отечественных звезд. Уже пять лет он живет с Анастасией Решетовой. О свадьбе влюбленные не говорят, но то и дело появляются слухи, что они тайно поженились. А в конце прошлого года модель подарила артисту наследника. Она родила мальчика, которого называли Ратмиром. От прошлых отношений с Аленой Шишковой у рэпера есть дочка Алиса. Девочка успела подружиться с маленьким братом и часто приходит с ним играть.

Решетова не скрывает, что пользуется услугами няни. При этом на карантине она полностью взяла на себя заботы о сыне. Тимати тоже участвует в воспитании наследника. Он кормит его с ложечки, учит ходить и говорить. А с наступлением лета певец решил, что его сыну нужна стрижка. В соцсети он опубликовал видео, на котором запечатлен первый поход Ратмира в барбершоп. Тимати облачил мальчика в черную футболку и шорты. Мастер машинкой сбрил ребенку короткие локоны.

«Если бы я в восемь месяцев ходил к лучшим мастерам в стране, — с иронией написал рэпер.

Малышу подровняли челку и виски. Он сидел спокойно на руках отца. Потом и сам Тимати подстригся, а Решетова приглядывала за малышом. Они оделись в одном стиле, отдав предпочтение черному цвету. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие назвали артиста заботливым папой. «Послушный такой парнишка», «Малой с детства полюбит четкий фэйд», «Ваш сынишка просто красавчик», «Даже не заплакал», «В одном стиле с папой», «Какой же он крутой!» — прокомментировали пост подписчики.