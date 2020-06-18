Стало известно, какой подарок Кейт Миддлтон получила сразу после свадьбы с принцем

Источники при дворе Ее Величества рассказали, какой подарок был преподнесен Кейт Миддлтон после бракосочетания с принцем Уильямом. Торжественная церемония прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сразу после мероприятия герцогиня Кембриджская получила множество подарков, но самый впечатляющий был преподнесен отцом жениха — принцем Чарльзом.
Он преподнес снохе презент, стоимость которого, по самым скромным подсчетам, 190 тысяч долларов. Это бриллиантовый набор, который герцогиня надевает только в особо торжественных случаях.
Стоит отметить, что это не единственный дорогостоящий презент, который был сделан новоиспеченной герцогине. Ее Величество подарила на свадьбу молодоженам поместье Анмер Холл, пишет сайт «Актуальные новости».
Ранее в королевской семье рассказали, почему принц Уильям почти десять лет не хотел жениться на Кейт Миддлтон. Наследник британского престола старательно избегал свадьбы, но потом все же повел под венец девушку, с которой вместе со студенческой скамьи, пишет сайт argumenti.ru.