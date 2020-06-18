«Поправилась!»: Ольга Рапунцель в платье миди не смогла скрыть изменения в фигуре после родов

Ольга Рапунцель не скрывает, что счастлива со своим мужем Дмитрием Дмитриенко. Девушка встретила свою любовь на проекте «Дом-2». На глазах зрителей развивались отношения влюбленных. У них подрастает дочка Василиса. А в конце прошлого года стало известно, что в семье снова грядет пополнение. Будучи беременной, девушка оказалась на Сейшелах и едва ей не пришлось рожать на острове, так как из-за карантина аэропорт был закрыт. Но супруги успели вернуться в Москву.

10 июня Ольга стала мамой во второй раз. В одном из столичных клиник она родила еще одну девочку. Имя крохи пока не известно. Девушке помогал ее супруг во время важного и интимного процесса. Дмитрий не скрывает, что любит свою избранницу всем сердцем. Уже спустя несколько дней маму и дочку выписали из роддома. Пока родители не показывают лицо девочки, но поклонники были поражены, когда увидели копну волос у младенца.

А накануне Рапунцель отправилась на прогулку с мужем и дочками. Василиса уже познакомилась с новым членом семьи. Для выхода в свет девушка облачилась в белое платье миди. Наряд подчеркнул ее фигуру. После родов, в отличие от многих звезд, она не стала сразу стройной, но при этом светилась от счастья. Одни поклонники восхитились Ольгой, а другие удивились тому, какие у нее теперь пышные формы.

«Оля стала бабой, крупной», «Мамочка счастливая», «Хорошо выглядит после родов», «Поправилась! Вот она, настоящая мама», «Такая хорошенькая, щечки есть, руки, ноги пухленькие», «Скоро вернетесь в форму, наслаждайтесь», — стали комментировать пост подписчики.