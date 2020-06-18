«Прям другой человек»: Ольга Бузова без макияжа и укладки не побоялась прийти на работу

Ольга Бузова последний год лучится от хорошего настроения. Девушка впервые после развода с Дмитрием Тарасовым счастлива. Она встретила блогера Давида Манукяна. Влюбленные живут вместе и поддерживают друг друга во всем. Поклонники стали замечать, что телеведущая расцвела. В начале года ее фигура округлилась. Она стала чаще наряжаться в платья и в какой-то момент отказалась от бюстгальтеров.

Бузова недавно восхитила своей фигурой в откровенном топе и юбке. После карантина девушка стала активно заниматься спортом и усовершенствовала свои формы, наработав пресс. Фанаты привыкли видеть телеведущую при полном макияже с укладкой и в модном наряде. Но накануне Ольга пришла на работу без косметики. Также она не стала укладывать волосы. А облачилась Ольга в черные мини-шорты и футболку в тон, вновь не надев лифчик.

Девушка покрасовалась у зеркала, а потом отправилась к гримерам, чтобы на съемках появиться уже преображенной в звезду. Так, накануне на площадке она появилась в оливковой юбке и белом жакете, который был дополнен леопардовым поясом. Волосы Бузова любит оставлять прямыми или делать легкую волну. А вот с макияжем она часто экспериментирует: использует блестки, стразы и накладные ресницы. В этом году девушка хочет создать тренд на парики.

На этот раз Ольге завили локоны и сделали макияж с акцентом на глаза. «Прям другой человек», «Вот это преображение», «Мне нравится без макияжа, девочка сразу», «Хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.