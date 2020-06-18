Челка в тренде: Климова сделала младшей дочке от Месхи модную стрижку

Звезда сериала «По законам военного времени», 42-летняя актриса Екатерина Климова воспитывает маленькую дочь Беллу от брака с Гелой Месхи. Семья знаменитостей, к слову, распалась год назад – в июне 2019 один из столичных районных судов расторг союз двух звезд. И сейчас малышка живет с мамой, братьями и старшей сестрой.

Климова часто делится фото и видеокадрами с Беллой в своем Instagram. И на этот раз продемонстрировала дочку после бьюти-преображения. Актриса решила устроить парикмахерскую и подстригла свою младшую наследницу, показав видео «до» и «после» в stories микроблога.

«Ты готова к стрижке?» — спросила мама. «Да!» — ответила дочурка.

В итоге мама подравняла малышке Белле челочку, а также сделала стрижку каре. Довольная девочка позировала маме на камеру.

Помимо 4-летней Беллы, Екатерина Климова воспитывает еще троих наследников — 18-летнюю Елизавету, рожденную в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея от союза с актером Игорем Петренко.