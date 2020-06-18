Озорная подружка: Семенович засветила глубокое декольте Смеховой на веселой вечеринке с Навкой

Анна Семенович, Алика Смехова и Татьяна Навка собрались на веселый девичник после окончания самоизоляции. Девушки не стали скрывать от глаз поклонников веселое застолье и обнародовали его в Сети.

Девушки пили вино, ели овощи на гриле, фрукты и весело чирикали о своем — девичьем. Анна Семенович, к примеру, даже призналась, что мечтает завести ребенка.

В какой-то момент застолья певица, выполняющая роль папарацци, неожиданно долго задержала свой взгляд на глубоком декольте Алики Смеховой, что отразило видео, которое она выложила в Сеть.

Кстати, наряды с откровенным вырезом любит примерять и другая артистка — Ольга Бузова. Недавно в канареечном платье подобной модели она отметилась на съемках шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ.