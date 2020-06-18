«Папа, не бери пальцы в рот!»: Галкин показал, какой подарок ему сделали двойняшки Гарри и Лиза

Дети Пугачевой и телеведущего по традиции выучили стихотворение и с любовью обратились к отцу.

18 июня свое 44-летие отмечает знаменитый телеведущий, шоумен, пародист, супруг Аллы Пугачевой — Максим Галкин. С утра его уже успели поздравить друг семьи, композитор Игорь Николаев, а также падчерица Кристина Орбакайте.

Настало время принимать подарки от детей. Телеведущий показал, как его поздравили Гарри и Лиза — шестилетние двойняшки Пугачевой и Галкина. Звездные наследники по сложившейся в семье традиции подготовили папе стихотворение, которым поздравили родителя, а также нарисовали красивую картину с изображением семейного замка.

«Пример с тебя всегда берем и поздравляя с днем рождения, одно сказать тебе хотим, что ты достоин восхищения!» — продекламировали дети.

После поздравления ребята подарили папе по букету цветов, а малышка Лиза преподнесла сделанную собственными руками фоторамку из витражного стекла, в которой уже красовался портрет именинника с пальцем у рта.

«Папа, не бери пальцы в рот!» — посмеялась Лиза. «Это я вам всегда говорю, да?!» — в ответ поразился Галкин.

После чего именинник задул свечи на праздничном торте, и все вместе они отправилась отмечать день рождения главы семьи.