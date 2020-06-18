«Такая уже большая»: Нюша с подросшей дочкой Симбой позировала на природе

Певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, регулярно делится с поклонниками не только своими снимками, но и фотографиями и видео своей дочурки. Малышке Симбе второй годик, и девочка уже имеет армию обожателей из числа маминых и папиных фолловеров. Каждый снимок малышки умиляет поклонников, а недавнее видео, на котором мама с дочкой поют и танцую, свидетельствуют, что Симба растет невероятно талантливой девочкой.

С отменой режима самоизоляции Нюша приступила к съемкам и тренировкам, но и про семью не забывает. Она вместе с наследницей вышла на прогулку и в компании подруг позировала на прекрасном солнечном лугу.

Звездная мама нарядила свою дочурку в милое платьице, а на голове соорудила забавные хвостики с бантиками. Поклонники не смогли не заметить, как уже подросла Симба.

«Какие милые», «Тепло», «Симба, такая большая уже девочка», «Какое милое фото», «Такие милашки», — умиляются некоторые в комментариях под фото.

Напомним, Симба появилась на свет в браке Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. От прошлых отношений у Сивова подрастают двое сыновей, которые живут с матерью, но часто видятся с отцом и его новой семьей.