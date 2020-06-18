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Звездный гость

«Какая любовь!»: поклонники Галкина показали в одном ролике всю жизнь юмориста с Пугачевой

Клип фанаты создали в день рождения артиста.

«Какая любовь!»: поклонники Галкина показали в одном ролике всю жизнь юмориста с Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global look press.

18 июня Максиму Галкину исполнилось 44 года, в честь этого события один из самых популярных фанатских аккаунтов обнародовал редкий видеоролик.

Поклонники юмориста собрали в одном клипе практически всю его совместную жизнь с Аллой Пугачевой. Под песню Примадонны и ведущего шоу «Лучше всех!» «Это любовь» в нем показаны яркие мгновения семейных отношений пары.

В кадре появляются также дети звезд Гарри и Лиза – вначале совсем маленькие, а затем уже шестилетки, из свежих фотоархивов. И в каждом мгновении ролика читается искреннее тепло и нежность в глазах Максима и Аллы.

Отметим, что одной из первых поспешила поздравить Галкина Кристина Орбакайте. Она прочитала в его честь авторские стихи, не забыв обозначить в них роль Аллы Борисовны в его судьбе.

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