Куравлев распорядился после смерти похоронить его на Троекуровском кладбище

Знаменитый актер театра и кино Леонид Куравлев воплотил на экране более сотни различных образов и характеров. Он блестяще справлялся как с комедийными ролями, так и с драматическими. Дебютные шаги в кинематографе он начал совершать еще будучи студентом ВГИКа. Там он познакомился с Василием Шукшиным и сыграл советского комбайнера в дипломной работе мастера «Из Лебяжьего сообщают». После нее была яркая характерная роль Пашки Колокольникова в шукшинском кинофильме «Живет такой парень», которая и принесла ему славу и любовь.

Шура Балаганов из «Золотого теленка», Афанасий Борщев из «Афони», Жорж Милославский из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и многие-многие другие роли – как главные, так и эпизодические — принесли Куравлеву поистине всенародную любовь и обожание.

В 2012 году Куравлев овдовел. Его супруга Нина Васильевна ушла из жизни в возрасте 72 лет, похоронили ее на Троекуровском кладбище. В браке они прожили больше полувека, и Куравлев сильно переживал потерю. С того момента он закрылся от общения с прессой, стал вести затворнический образ жизни и перестал появляться на публике.

Стало известно, что Куравлев выбрал место своего погребения. На памятнике супруги он распорядился выбить и свое имя. Пока, конечно, без дат, сообщает портал Дни.ру. Актеру уже 83 года, и, очевидно, он заранее решил озаботиться хлопотами по случаю своих похорон.