«Люди ходят под «куполом»: Виктория Боня объяснила, кого считает «нищебродом»

Многие мужчины очень болезненно восприняли слова ведущей, блогера и светской львицы Виктории Бони о МРОТ (минимальный размер оплаты труда — прим. ред.), наделавшие много шума.

Некоторые даже обрушились на инстадиву с оскорблениями. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказала сама ведущая.

Напомним, недавно Виктория подкинула общественности повод вновь заговорить о себе. Так, она выразила свое несогласие с пунктом о поправках в Конституцию, где говорится о минимальных размерах оплаты труда.

Боня назвала людей, получающих МРОТ, алкоголиками и нищебродами.

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все плохо. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков», — написала знаменитость у себя на странице.

Эти слова, конечно, вызвали возмущение у россиян. Сама же Виктория позже попыталась объяснить смысл своего высказывания, отметив, что говорила именно о маргиналах, не желающих брать бразды правления судьбой в свои руки.

В интервью Teleprogramma.pro Виктория рассказала о реакции подписчиков на ее слова, о своем тяжелом детстве и о встрече с участковым инспектором.

— Виктория, глядя на реакцию общественности на ваши слова, возникает ощущение, что кто-то специально организовывает травлю…

— Я не думаю, что кто-то организовывал какую-то хейтерскую войну. Я просто рассуждаю о тех вещах, о которых многие боятся говорить вслух. И это единственная причина, почему так происходит.

То, что я ранее говорила про коронавирус, так все и получилось. Министерство здравоохранения отменило те некоторые обещания, которое ранее давало. Все это происходит, потому что люди боятся говорить, особенно в нашей стране.

— Много ли вы получаете негативных откликов в соцсетях?

— Я не вижу никакого негатива. Люди, которые несут его, не говорят об этом в моем Инстаграме. У меня на странице могут оставлять комментарии только те, кто подписан на меня.

А если мне что-то говорят, то я могу дискутировать, аргументировать свои слова. Я ничего и не скрываю. Не каждый человек готов вступать в дискуссию. Ведь кто-то может рявкнуть, тявкнуть, но мало кто может действительно поддержать.

Поскольку люди ходят под куполом, не все способны высказать свою точку зрения.

Когда я жила в своем городе, то видела, как мужчины и женщины, да и целые семьи превращались в асоциальные элементы.

Так, при мне маленький ребенок одной из соседок был послан трехэтажным матом за то, что просил поесть. А ведь он даже еще ходить не умел. И когда в следующий раз я пришла к соседке, то увидела, как ее друг-алкаш взял ребенка на руки и подкинул его. В итоге малыш разбил лицо, а его мать спокойно на это смотрела.

Поэтому я говорила именно о таких маргиналах, а не о работящих людях, которые действительно трудятся.

И я задумываюсь, почему же все так несправедливо. Ведь люди, которые действительно работают, не получают зарплаты и повышения. А те же, кто просто пропивает свою жизнь, своих детей, получают ровно столько же, сколько учитель, столяр или представитель другой уважаемой профессии.

Мои же слова интерпретировали так, как будто я выступаю против малоимущих семей вообще. Но ведь я сама выходец из такой семьи.

— А где проходит та самая грань между тем, кто достоин получать МРОТ, а кто нет?

— Раньше существовали соцслужбы, проводились собрания, портреты людей, на которых мы должны равняться, висели на доске почета. Награждались лучшие работники недели и месяца. Мне кажется, важно, чтобы кто-то начал об этом говорить.

Но когда я начинаю это делать, все превращается в травлю. Люди в такой богатой ресурсной стране не должны так жить.

По крайней мере, старики не должны побираться, прося денег на хлеб. Мне стыдно за тех людей, которые находятся у власти.

Живя в Европе и видя, как старики могут выехать за границу два раза в год, я понимаю, что представителей нашего старшего поколения вообще не видно. Не потому что их нет, а потому что они даже не могут позволить себе выйти из дома.

Моя бабушка носила чулки на резинках, потому что не было ничего. И она мучилась, потому что чулки передавливали ей ноги. Вот так мы и живем.

Все молчат, и никто не хочет ничего говорить на эту тему. Потому что боятся, что к ним постучатся, и им достанется.

— Получается, и к вам постучались…

— В мою квартиру в Москве уже приходил участковый полицейский. Это случилось после того, как я высказалась на тему коронавируса.

Почему люди не хотят высказывать свою гражданскую позицию? Кто вообще сказал, что нужно закрыть рот, и всем сидеть под завязочку?

Мне сейчас позвонила одна журналистка и спросила: «А вы не думали, что ваши слова о МРОТ интерпретируют так, что это может вызвать волнение в обществе?». Сейчас это, наоборот, пытаются прикрыть.

Я же не бешусь с жиру, говоря примерно те слова, которые говорила Алена Водонаева на эту тему. Я ее ни в коем случае не оскорбляю. В чем-то она была права.

Но считаю, что отсеивать асоциальных людей. Одна женщина написала мне в Инстаграм: «Я работаю воспитателем за 12. 000 рублей. И чтобы выжить, мне приходится брать еще одну работу. И для меня эти 9 000 рублей социальной помощи будут большой поддержкой».

Почему воспитатели, работающие с детьми, получают такие маленькие деньги? Это же стыдно.

И в моем посте речь шла о наркоманах и алкоголиках, которые получают столько же, сколько и воспитатели, которые действительно пашут и на которых большая нагрузка.

Но разве это справедливо? Пусть я даже там не живу. Но для меня это родная страна, где выросла моя бабушка. Здесь мои корни. Моя дочка любит приезжать в Россию, потому что считает себя русской.

Может, я и эмоционально выражаюсь. Но кто-то должен об этом говорить.