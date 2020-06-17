«Вот это бедра!»: Настя Каменских подчеркнула массивные ноги микрошортами

Настя Каменских всегда обладала пышными формами. Певица со вьющими волосами зажигательно танцевала в дуэте с Потапом. Но теперь она выступает сольно, а ее партнер год назад стал ей мужем. К свадьбе девушка смогла феноменально похудеть. Теперь она поддерживает форму, устраивая пробежки и занимаясь спортом дома. Также артистка открыла для себя йогу. Однако за время карантина жаловались на лишний вес Лера Кудрявцева, Кристина Асмус и Ольга Бузова. Похоже, что и супруга Потапа набрала вес.

Еще недавно Настя демонстрировала фигуру в широких джинсах с высокой талией. Теперь она запечатлела себя в эффектных микрошортах, которые имели расклешенный фасон. Их она сочетала с белой принтованной футболкой. Певица позировала дома, хвастаясь загорелой фигурой.

«Дикая кошка», — назвала себя звезда. Каменских обычно подвергают критике за слишком откровенные образы. На этот раз поклонники были удивлены, увидев массивные ноги артистки.

Многие заподозрили, что раньше она корректировала фигуру в фоторедакторе, делая ее стройнее. Другие посчитали, что звезда выбрала неудачный ракурс. «Шортики интересные», «Какие ноги — тумбы», «Когда даже загар не стройнит», «Вот талия вроде есть, а ноги, как у слона», «Неудачный наряд, ноги просто огромные», «Вот это бедра! Где ты их прятала?», «Ракурс неудачный, ноги впереди», «Забыла про фотошоп», — стали комментировать пост подписчики. Отвечать злопыхателям Настя не стала. Ее всегда во всем поддерживает муж, поэтому девушка не обращает внимание на хейтеров.

Добавим, что Виктория Боня недавно набрала вес. Она теперь демонстрирует не только массивные ноги, но и складки на животе. Светская львица заверяет, что ей нравится такая фигура.