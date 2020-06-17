«Четыре дивы»: Навка без макияжа повеселилась на девичнике с Семенович и Смеховой

Больше двух месяцев карантина пришлось пережить звездам, которые живут в Москве. Лишь недавно режим самоизоляции был снят. Многие певицы и актрисы сразу направились в салоны красоты, чтобы привести себя в форму. А другие стали активно заниматься спортом, так как на носу пляжный сезон. Но большинство из них соскучились по общению, поэтому в среду, 17 июня, Анна Семенович организовала девичник.

Певица встретилась летним вечером с Татьяной Навкой, Аликой Смеховой и Татьяной Борщ. Они сначала беседовали на скамейке, а потом устроили застолье с яствами и шампанским. Бывшая солистка «Блестящих» предстала в легком летнем платье в цветочек. Волосы она собрала в высокий хвост. А Смехова облачилась в яркое мини-платье. А вот Навка выбрала простую футболку и брюки. Она даже не стала краситься, показав естественную красоту.

«Девочки, не надо завидовать, просто съешьте клубничку», — написала Анна, поделившись снимком с подругами.

Во время беседы певица призналась, что мечтает родить девочку. А также получила комплименты от подруг.

«И сидели под окном четыре дивы», — констатировала Семенович.

Они выглядели веселыми и отдохнувшими. Девушки успели посмеяться и повеселиться на славу. Поклонники были рады видеть их вместе. «Какая шикарная компания!», «Красотки», «Девчонки, вы классные!», «Как вам не завидовать», «Какая Татьяна посвежевшая», «Навка без макияжа такая девочка-девочка», «Анна, вы заводила», «Мы все об этом мечтали — встретиться и отдохнуть», — прокомментировали пост подписчики.