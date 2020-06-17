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Звездный гость

«Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом

Поющая телеведущая позировала на съемочной площадке реалити-шоу в откровенном наряде.

«Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом
Ольга Бузова (Фото: Instagram.com/buzova86)

34-летняя Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники выказали беспокойство, увидев поющую телеведущую на съемках реалити-шоу. Фанаты светской львицы призвали знаменитость «отужинать» чем-нибудь калорийным, к примеру, итальянской пиццей или пастой. Подобная обеспокоенность была вызвана тем, что возлюбленная шоумена Давида Манукяна появилась на публике с голым животом.

Знаменитость испугала отощавшим видом, позировав перед объективом фотокамеры в топе бельевого стиля и мини-юбке актуального неонового оттенка. Подписчики теледивы обратили внимание на то, что точеную талию их любимицы можно обхватить двумя руками.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом. Фото: Instagram.com/buzova86

«Олю надо срочно подкормить! Скоро совсем испарится», «Что, Давид совсем не кормит?!», «Мда! Тут карантин вообще никак не сказался… Поешьте уже что-нибудь!!», «Кожа да кости, уж простите!», «Ой, завидуйте молча! Оля, не слушай никого!! Ты идеальна», «Ничего лишнего, вообще ничего… Худющая-то какая!!», «Покормить бы ее не помешало… бабушкиными пирожками», — такие комментарии появились под фото телеведущей.

К слову, сама Бузова вполне довольна своим внешним видом. Кроме того, девушка купается в лучах обожания и не перестает получать комплименты от возлюбленного — Давида Манукяна. Так, к примеру, девушку шоумен называет «своей красоткой».

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