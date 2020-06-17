«Что, Давид совсем не кормит?»: Бузова в топе бельевого стиля испугала отощавшим видом

34-летняя Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Поклонники выказали беспокойство, увидев поющую телеведущую на съемках реалити-шоу. Фанаты светской львицы призвали знаменитость «отужинать» чем-нибудь калорийным, к примеру, итальянской пиццей или пастой. Подобная обеспокоенность была вызвана тем, что возлюбленная шоумена Давида Манукяна появилась на публике с голым животом.

Знаменитость испугала отощавшим видом, позировав перед объективом фотокамеры в топе бельевого стиля и мини-юбке актуального неонового оттенка. Подписчики теледивы обратили внимание на то, что точеную талию их любимицы можно обхватить двумя руками.

«Олю надо срочно подкормить! Скоро совсем испарится», «Что, Давид совсем не кормит?!», «Мда! Тут карантин вообще никак не сказался… Поешьте уже что-нибудь!!», «Кожа да кости, уж простите!», «Ой, завидуйте молча! Оля, не слушай никого!! Ты идеальна», «Ничего лишнего, вообще ничего… Худющая-то какая!!», «Покормить бы ее не помешало… бабушкиными пирожками», — такие комментарии появились под фото телеведущей.

К слову, сама Бузова вполне довольна своим внешним видом. Кроме того, девушка купается в лучах обожания и не перестает получать комплименты от возлюбленного — Давида Манукяна. Так, к примеру, девушку шоумен называет «своей красоткой».