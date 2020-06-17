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Совесткая гимнастка Елена Карпухина не сдержала слез, увидев свою предполагаемую сестру

Андрей Малахов попытался помочь чемпионке по гимнастике 1971 года найти родных.

Совесткая гимнастка Елена Карпухина не сдержала слез, увидев свою предполагаемую сестру
Елена Карпухина. фото: кадр из передачи "Прямой эфир"

Елена Карпухина в следующем году отметит 70-летие. Однако последние годы она проживает в пансионате для ветеранов. С единственной дочкой Надей у нее произошел конфликт из-за квартиры. Девушка обозлилась на мать, когда та отказалась прописывать ее мужа. Потом в конфликт вступил и внук спортсменки. В итоге Карпухиной пришлось отказаться от жилья в пользу государства. Но она не теряет надежду найти родных.

В передаче «Прямой эфир» Карпухина рассказала, что родилась в Бутырской тюрьме. Она вспомнила, что ее мама родила еще двух мальчиков, но они были больны. Отношения с родительницей у нее были сложные. Андрей Малахов решил порадовать женщину. Он сообщил, что, возможно, нашел единокровную сестру спортсменки — Наталью Рэмовну Гаркуш . В этот момент Елена Алексеевна не сдержала слез.

«Правда открылась! Я же нашла его — Рэма Ильича, своего родного отца. Ее мать мне говорила, что это не так», — воскликнула она.

Карпухина пустила слезу. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Гаркуш призналась, что не знала о существовании сестры.

«Нужно доказать. Мне кажется это очень серьезно, когда человек говорит, что она моя сестра родная. Я не против», — высказалась возможная родственница спортсменки.

А Карпухина рассказала, что отец рассказал о существовании сестры, когда бросил их. Он назвал ее именем Наташа. Чтобы удостовериться в родстве, они сделали ДНК-тест. В конце передачи были объявлены результаты, которые оказались отрицательными. Елена и Наталья не сестры, что, конечно, огорчило знаменитую гимнастку.

Наталья сделала ДНК-тест. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

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