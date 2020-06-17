Совесткая гимнастка Елена Карпухина не сдержала слез, увидев свою предполагаемую сестру

Елена Карпухина в следующем году отметит 70-летие. Однако последние годы она проживает в пансионате для ветеранов. С единственной дочкой Надей у нее произошел конфликт из-за квартиры. Девушка обозлилась на мать, когда та отказалась прописывать ее мужа. Потом в конфликт вступил и внук спортсменки. В итоге Карпухиной пришлось отказаться от жилья в пользу государства. Но она не теряет надежду найти родных.

В передаче «Прямой эфир» Карпухина рассказала, что родилась в Бутырской тюрьме. Она вспомнила, что ее мама родила еще двух мальчиков, но они были больны. Отношения с родительницей у нее были сложные. Андрей Малахов решил порадовать женщину. Он сообщил, что, возможно, нашел единокровную сестру спортсменки — Наталью Рэмовну Гаркуш . В этот момент Елена Алексеевна не сдержала слез.

«Правда открылась! Я же нашла его — Рэма Ильича, своего родного отца. Ее мать мне говорила, что это не так», — воскликнула она.

Гаркуш призналась, что не знала о существовании сестры.

«Нужно доказать. Мне кажется это очень серьезно, когда человек говорит, что она моя сестра родная. Я не против», — высказалась возможная родственница спортсменки.

А Карпухина рассказала, что отец рассказал о существовании сестры, когда бросил их. Он назвал ее именем Наташа. Чтобы удостовериться в родстве, они сделали ДНК-тест. В конце передачи были объявлены результаты, которые оказались отрицательными. Елена и Наталья не сестры, что, конечно, огорчило знаменитую гимнастку.