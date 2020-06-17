«Папа, я тебя очень люблю»: Никита Ефремов растрогал проникновенными словами об отце

История с пьяной аварией, в которой фигурировал Михаил Ефремов, вызвала неоднозначную реакцию общественности. Так, к примеру, мэтр отечественного ТВ Владимир Познер во всеуслышание заявил, что ему совершенно не жаль актера, который сам виноват во всех коллизиях.

А королева русского шансона Любовь Успенская, напротив, заявила, что переживает за психологическое состояние близкого друга. Ведь Михаил Олегович столкнулся с травлей, поставив под удар свою репутацию. 19-летняя дочка заслуженного артиста России — Анна-Мария — призналась, что разочаровалась в родителе. Девушка уточнила, что не собирается выгораживать или как-то защищать близкого ей человека.

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17 июня, спустя 8 дней после ДТП, молчание прервал и 32-летний сын актера — Никита Ефремов. Молодой человек растрогал звездных коллег и верных почитателей проникновенными словами об отце.

Наследник Михаила Олеговича признался, что несмотря ни на что, он любит своего папу. Такая поддержка, как считают поклонники Никиты, очень важна для Ефремова-старшего. Многие артисты, которые лично знакомы с Михаилом, говорили о том, что он как человек чести будет бичевать и корить себя до конца своих дней. Эту мысль поддержала и Мария Шукшина.

Никита выразил свои искреннее соболезнования семье покойного Сергея Захарова. Напомним, 57-летний житель Рязани погиб в результате полученных травм. Именно в его фургон на своем авто влетел Ефремов. Сын артиста подметил, что всем тем, кого коснулась эта трагедия, он желает мужества и сил пройти все испытания.

«Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — обратился к отцу актер.

Эту позицию разделяет и Артем Ткаченко. Звезда сериала «Чужая кровь» подметил, что считает Михаила Олеговича достойным человеком.