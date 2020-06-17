Поддержка близких: дети Ефремова от Кругликовой навестили отца после пьяной аварии

У заслуженного артиста России Михаила Ефремова всего шестеро детей. В пятом браке с Софьей Кругликовой у него родились трое младших детей.

По информации телеканала «360», пятнадцатилетняя Вера и тринадцатилетний Борис пришли проведать отца после всех произошедших событий. В настоящее время Михаил Олегович находится под домашним арестом. Как сообщалось ранее, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в ночь на 9 июня Ефремов, находясь на рулем своего авто, пропустил поворот, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном. Очевидцы ДТП утверждали, что именитый артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Михаил тогда заявил, что он вылечит пострадавшего в аварии водителя, которым, к слову оказался житель Рязани. На тот момент никто не мог и предположить, что эта авария повлечет смерть человека. На утро 57-летний Сергей Захаров скончался от полученных травм.

По прошествии некоторого времени, Ефремов записал видеообращение, попросив прощение у семьи погибшего водителя фургона. Актер заявил, что он не собирается «откупаться» и готов понести заслуженное наказание.

К слову, в отличие от младших детей Михаила Олеговича, которые навестили отца, попав в квартиру через черный ход, его старшая дочка 19-летняя Анна-Мария от брака с Ксенией Качалиной призналась, что разочарована в близком ей человеке. Девушка уже давно не общается и с родной матерью. Съехав в квартиру ныне покойной бабушки Аллы Покровской, наследница именитого актера постаралась вычеркнуть из своей жизни родительницу.