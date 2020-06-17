«Деловая красотка в платье»: Лера Кудрявцева показала, как годовалая дочка ухаживает за цветами

Лера Кудрявцева еще больше сблизилась с молодым мужем Игорем Макаровым за время карантина. Они почти не покидали свой загородный дом. Хоккеист тренировался прямо на траве, а его возлюбленная готовила домашние блюда и занималась дочкой Марией. Годовалая девочка уже уверенно ходит и пытается разговаривать. С наступлением лета спортсмен часто выводит наследницу на лужайку возле дома и смотрит с ней мультфильмы.

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У дочки супругов уже появилась своя армия поклонников. Кудрявцева стала мамой во второй раз в зрелом возрасте, но заверяет, что нисколько об этом не жалеет. Свою наследницу она водит на развивающие игры и в бассейн, но в период самоизоляции сама занималась с крохой. Лера, к слову, этим летом впервые сама посадила цветы, которые расставила у своего дома. Теперь Маша помогает ей поливать цветочки. Раньше девочка научилась кормить кота, поэтому с лейкой легко справилась.

Телеведущая запечатлела дочку, которая бегала у крыльца с опрыскивателем. Девочка растет модницей, поэтому каждый раз предстает в броских образах. На этот раз мама нарядила Марию в лосины и кукольное белое платье с принтом в виде сердечек, а вязанную шапку. «Поливай все, Маш! Молодец», — комментировала звезда видео.

Поклонники были очарованы наследницей Леры. Многие считают, что девочка растет копией матери. «Вот это походка», «Какая помощница», «Красотка», «Деловая красотка в платье. А эта шапочка — блеск», «Скоро маме во всем помогать будет», «Умиление», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.