«Голливуд отдыхает!»: звезда сериала «Тайны следствия» свела с ума роскошной фигурой в элегантном платье

Актриса из нашумевшего сериала «Тайны следствия» поделилась отчетным домашним снимком. Из-за «карантинных» каникул Анна Ковальчук отпраздновала свое 43-летие дома, не став устраивать по этому поводу громких торжеств. Ко всему прочему, именинница поблагодарила фанатов за поздравления, подметив, что она получила огромное количество цветов.

Для семейной вечеринки знаменитость подобрала эффектное платье с пайетками, умело подчеркнув достоинства своей роскошной фигуры. Так, поклонники актрисы сошлись во мнении, что Анна выглядит значительно моложе своих лет и вполне может дать фору даже самым юным девушкам. Нашлись и те, кто просто не поверил, что Ковальчук исполнилось 43 года. Настолько молодо она выглядит. Именинница блеснула обнаженной спиной в экстравагантном платье с пайетками.

«Само совершенство», «Анна, вы нас просто сводите с ума!», «Юная, как девочка», «Божественная!! А какая у вас тонкая талия», «Идеал женственности», «Чудо! Выглядите очень молодо», «Голливуд отдыхает», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева напомнила, что институт Pantone назвал классический синий оттенок — главным цветом 2020 года. Таким образом, можно сделать вывод, что Ковальчук не прогадал с выбором цветовой палитры, отдав предпочтение трендовому тону.

Напомним, что Юлия воспитывает двоих детей. У нее есть уже взрослая дочка Злата, девочке 19 лет, и сын Добрыня, он на десять лет младше своей сестры.