«Я называю его чудо»: Цискаридзе впервые рассказал о ребенке, который носит его отчество

Николай Цискаридзе выступал в Большом театре, а теперь часто выступает в роли судьи на танцевальных шоу и тренирует молодых артистов балета. О личной жизни мужчина предпочитает не говорить. В прошлом году активно обсуждали новость о том, что объявился предполагаемый сын артиста. 19-летний азербайджанец Тимур Акперов Заур-оглы заверял, что он наследник Цискариде, но отец отказывается его принимать. Лишь спустя несколько месяцев молодой человек признался, что солгал.

Но оказалось, что Николай все же не одинок. Он заботится о ребенке, который признал его своим отцом. О мальчике по имени Даня артист рассказал в соцсети. На фото он был запечатлен с улыбчивым ребенком.

«В моей жизни есть самый дорогой человек, с первой минуты я называю его чудо!», — объявил Цискариде.

Мальчик оказался сыном его подруги Арины Маракулиной. Будучи малышом, Даня подарил звезде балета букет цветов после спектакля в театре Тень. По словам Николая, тогда они сразу стали большими друзьями. Они постоянно ходят вместе в театр и музеи.

«Самое ценное для меня это то, что он должен был выбрать отчество, так как Арина за это время изменила жизнь, и Даниил выразил желание взять отчество Николаевич. Сам! Это было неожиданностью для всех… Но так сильно я не гордился никогда!» — рассказал артист.

Он поздравил мальчика с 16-летием и пожелал быть счастливым. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Николай был бы прекрасным папой. Они рады, что он дарит свою любовь сыну подруги. Добавим, что у артиста также есть крестная дочь. Ее он тоже воспитывает как родную.