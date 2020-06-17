Сказке конец?: победительница шоу «Холостяк» Барбара Пино удалила все фото с Криворотовым

Картинок в соцсети у мулатки стало меньше. Она объясняет это тем, что ее аккаунт в Instagram – рабочий, а не личный.

Еще недавно герой седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ Антон Криворотов объявил, что они с Барбарой не живут вместе. Он объяснил это тем, что у них есть право на личное пространство, но тут и сама мулатка подогрела слухи о расставании. Девушка удалила из своего микроблога в Instagram все фото с Криворотовым, и теперь ничто там не указывает на отношения с медийным дантистом.

Порталу Peopletalk Пино прокомментировала произошедшее. По ее заверениям, это никак не связано с личной жизнью. Дело в том, что свой аккаунт она позиционирует как рабочий.

«Я модель, работаю с крупными брендами, поэтому иногда могу убирать посты, если они не относятся к работе, это нормально», — объяснила Пино.

У Криворотова между тем публикации с Барбарой сохранились. Впрочем, девушка не так и часто появляется у поющего стоматолога в соцсети, поэтому многие поклонники стали сомневаться в искренности чувств пары и правдивости финала проекта.

Напомним, Барбара Пино оказалась победительницей шоу, которое канал ТНТ снимал прошлой осенью в разных странах. С того момента герой проекта Антон Криворотов и Барбара Пино вместе.