«В какую трещинку не посмотри — всюду Ксюша!»: Солнцев нелестно высказался о Собчак

Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев на правах давно знающего Ксению Анатольевну прокомментировал малоприятную историю, в эпицентре которой оказалась супруга театрального режиссера Константина Богомолова. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица едко пошутила над Стасом Костюшкиным в своем микроблоге. Ранее экс-солист группы «Чай вдвоем» признался, что еще будучи ребенком, он перенес насилие сексуального характера со стороны взрослого мужчины.

Примечательно, что Ксения Собчак не оставила этот факт без внимания. Так, обсуждая одну из волнующих ее тем, светская львица бросила неоднозначную реплику: «…Нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина». Подобные слова вызвали негативный отклик у некоторых подписчиков теледивы. Нашлись и те, кто указал знаменитости, что история с педофилией едва ли может вызывать усмешку.

Комментируя шутку Ксении Анатольевны, экс-участник «Дома-2» подметил, что скорее всего супруга Константина Богомолова сказала это вполне обдуманно. Так как ей не свойственна какая-то импульсивность. Но при этом Солнцев нелестно высказался о Собчак. Шоумен заверил, что публика не успевает переварить все то, что производит бывшая невестка Эммануила Гедеоновича. Артист уточнил, что он посоветовал бы Ксюше взять отпуск и расслабиться где-нибудь вдали от шума мегаполиса.