Сюткин отметил с женой нефритовую свадьбу и поделился фото с торжества 26-летней давности

Певец Валерий Сюткин в Instagram поделился снимками со своей супругой. Один из них сделан совсем недавно, а второй 26 лет назад. В далеком 1994 году. Именно тогда певец женился на Виоле Сюткиной. Пара отметила нефритовую свадьбу.

«Люблю тебя, как и в тот день 26 лет назад». Валерий Сюткин

Отметим, что Валерий Сюткин стал известен благодаря группе «Браво». В девяностых годах прошлого века этот музыкальный коллектив гремел на всю Россию, собирая стадионы своих поклонников.

От супруги Виолы у Валерия Сюткина в 1996 году родилась дочь, которую с супругой они также приняли решение назвать Виолой. Девушка много лет обучалась за рубежом. Она, к примеру, с успехом закончила театральный факультет Сорбонны. По специальности Виола историк искусств. Сейчас девушка работает исполнительным директором фестиваля искусств «Черешневый лес».

До знакомства с Виолой Валерий Сюткин дважды был в браке. От первого союза у него дочь Елена. Она окончила экономический факультет МГУ. Работает в иностранной фирме. От второго брака у музыканта есть сын Максим. Он также учился в МГУ, только на географическом факультете. Сейчас мужчина трудится в туристическом бизнесе.