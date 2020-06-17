«Я поставил на карту все»: актер Игорь Николаев вспомнил, как отбил вторую жену у другого

По словам звезды «Тайн следствия», будущая супруга даже не успела ничего сообразить, как попала в его сети.

Актер Игорь Николаев, который получил большую известность благодаря сериалу «Тайны следствия», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Елене Дмитраковой. Она известный театральный художник. Является членом Союза художников России. В 2002 году на свет появился их совместный ребенок – дочь Ева.

«Я ее отбил у другого. Я в тот момент поставил на карту все. Она не успела ничего сообразить, а уже оказалась в моих сетях. Я быстро понял, что только с этой женщиной могу шагать по жизни дальше. Она была для меня в тот момент, как спасительный круг. Я же начал как раз выпивать. Мне требовалась помощь и она меня спасла». Игорь Николаев

Как заметил актер, жена в какой-то момент направила его по правильному пути. За это он будет ей вечно благодарен.

«Она мне как-то сказала: «Иди, поищи работу, дорогой». И я пошел на «Ленфильм». Сначала зацепилась одна работа, потом вторая. Меня устраивала такая жизнь. Сегодня мы вместе и счастливы», — заявил Игорь Николаев.