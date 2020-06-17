«Я спортсменка, не художник»: Евгения Медведева завела отдельный Instagram для своих рисунков

Как отметила фигуристка, у нее нет определенного стиля в рисовании.

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева завела в Instagram отдельный аккаунт для своих рисунков. Среди ее первых работ есть изображения французской танцевальной пары Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, японских фигуристок Мао Асады и Сатоко Мияхары.

«Я спортсменка, не художник. У меня нет определенного стиля в рисовании. Здесь просто мои эмоции и вдохновение». Евгения Медведева

Евгения Медведева два года назад неожиданно для многих покинула группу Этери Тутберидзе и уехала к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Для российской наставницы это стало полной неожиданностью. Надо сказать, что за два года звезда, которая на Олимпиаде в корейском Пхенчхане уступила своей соотечественнице Алине Загитовой, не добилась каких-то успехов.

Многие эксперты из мира фигурного катания считают, что Евгении Медведевой пора заканчивать с профессиональным спортом. Они думают, что лучшие годы спортсменки позади. Впрочем, сама она другого мнения. Кстати, на чемпионате Европы в канадском Монреале она должна была дебютировать в роли комментатора. Первенство, как известно, перенесли из-за пандемии.

Сама Медведева не так давно удивила подписчиков, что в разгар пандемии коронавируса уехала в Японию. Позже она рассказывала, что планировала выступить в шоу в стране восходящего солнца. Его позже также отменили. Одна из жительниц Японии вообще требовала, чтобы Медведеву выгнали из Японии. Якобы в разгар пандемии она разгуливала по местным супермаркетам и делала покупки.