Рената Литвинова смыла макияж и стала похожа на Водянову

По крайней мере, так решили ее фолловеры.

Рената Литвинова запечатлелась со своим личным тренером на честном фото без макияжа, произведя фурор в Сети. Фолловеры обратили внимание, что актриса невероятно хороша и без мейкапа. И это при том, что ей уже за 50.

А некоторые поклонники заметили другую любопытную особенность – без своих фирменных красных губ и четко очерченных бровей, режиссер стала напоминать возлюбленную Антуана Арно.

«Ой, решила – Наталья Водянова в эксперименте блонд», «Ахаха, и правда на Водянову похожа», «Кого-то вы мне сильно напоминаете», — заметили фолловеры.

Отметим, что эта тренировка с инструктором – один из первых шагов Ренаты из затворнического мира самоизоляции на свободную от масок территорию. Актриса с безукоризненной скрупулезностью соблюдала рекомендованный режим, каждый день отдраивая дома полы хлоркой и не появляясь за пределами квартиры без маски, контакты с людьми она свела до минимума.