«Благодарю за обновленную меня»: Валерия впервые за несколько месяцев выбралась в салон красоты

Певица Валерия в Instagram рассказала о своем первом после выхода из самоизоляции выходе в салон красоты. Исполнительница и жена продюсера Иосифа Пригожина предстала перед подписчиками с новой стрижкой.

«Ну вот и мой первый после изоляции выезд в салон красоты. Как я счастлива была вернуться! Благодарю за обновленную меня, за теплый прием, вкуснейший зеленый чай и безграничную заботу».

Валерия

«Побольше бы таких людей, как вы и мир бы стал чище», «У вас же волосы короткие были. Отросли, как быстро», «Длинные волосы вам очень идут», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что недавно Валерии пришлось объяснять, что никакой дом они с мужем покупать не Рублевке за 55 миллионов долларов не собираются. Ранее один из журналистов распространил про это информацию. Ее подхватили другие СМИ. Валерия считает, что против ее семьи началась самая настоящая информационная война. При этом она попросила всех своих подписчиков не верить сплетням.

Как известно, у Валерии и Пригожина есть дача в Швейцарии на берегу Женевского озера. В Москве же они живут в обычной квартире. Звезды даже во время самоизоляции были вынуждены сидеть в четырех стенах в отличие от других знаменитостей, которые уехали на свои загородные участки.