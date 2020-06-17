«Они так быстро вырастают»: Анна Михалкова поделилась кадрами подросшей дочки Лиды

Как отметила актриса, она бы очень хотела, чтобы мгновения остановились.

Актриса Анна Михалкова в Instagram поделилась снимками своей дочери Лидии. Девочка появилась на свет в 2013 году. Причем звезда в свое время скрывала свою беременность от окружающих. Надо сказать, что Лида растет не по дням, а по часам и превращается в настоящую красотку.

Как отметила актриса, есть вещи, которые врезаются в память и остаются, как невероятно острое переживание. По ее словам, наследница только бегала, прыгала, ловила кота, играла с подругой и умоляла остаться на ночевку, а уже через несколько минут спит в машине, прижавшись к матери.

«И вот этот жар ладошки. В нем есть вся история этого вечера, этого лета, этой моей щемящей тоски от того, что они так быстро вырастают. Остановись мгновение». Анна Михалкова

Напомним, что у Анны Михалковой есть еще два сына от супруга бизнесмена Альберта Бакова – Андрей и Сергей. Актриса ранее не раз отмечала, что дети для нее самое главное в жизни. Ради них она готова пойти на любые жертвы.