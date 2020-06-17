«А что такое? Мне надо налево!»: Рудковская в любимом мини-платье позабавила поклонников

Продюсер Яна Рудковская давно не светилась в Сети со своими фирменными вайнами. Звезда решила исправить ситуацию и порадовала фолловеров новым юмористическим роликом.

На видео жена Плющенко предстает в роли глупенькой блондинки, которая явно не дружит с правилами дорожного движения. Сидя за рулем, она рассуждает: «Не поняла, а что такое? Мне надо налево! Мне что, нельзя»? В итоге выясняется, что продюсер говорила «налево» в прямом смысле этого слова, а не в переносном и, по сюжету юморески, врезалась в отбойник.

Отметим, что в кадре супруга фигуриста предстает в одном из своих любимых мини-платьев. Ранее в нем, а также в туфлях как у Ольги Бузовой она уже врывалась в Instagram с комическим видео.