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«Безудержное веселье»: Кошмал устроила «покатушки» в тележке по украинскому супермаркету

Звезда «Сватов» показала, что продается в магазинах.

«Безудержное веселье»: Кошмал устроила «покатушки» в тележке по украинскому супермаркету
Кошмал показала цены в украинском магазине/https://www.instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в Instagram опубликовала серию снимков, на которых она в одном из украинских супермаркетов со своими подружками. На кадрах актриса в тележке для продуктов позирует неизвестному фотографу.

Судя по тому, что в огромном магазине никого из покупателей больше нет, можно сделать вывод о ночных съемках, когда супермаркет уже закрылся. На кадрах можно разглядеть стоящего вдали одинокого охранника в маске.

При этом, если приглядеться, то можно увидеть цены на продукты в украинском супермаркете. На прилавках, надо сказать, достаточно широкий ассортимент.

«А вы что новый фильм снимаете? Если да, то очень круто. Ответьте, пожалуйста», «Фото супер! Аня, а вы ночью снимаетесь что ли? На фото все такие веселые. Судя по всему, вы очень веселитесь ночью», «Три подружки-веселушки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Анна Кошмал выходила в прямой эфир Instagram и общалась со своими поклонниками. Она рассказывала, что в седьмой части «Сватов» снялись все любимые зрителями герои. При этом актриса отмечала, что из-за пандемии сейчас никто не может точно сказать, когда сериал выйдет на широкие экраны. Кошмал сказала, что всего будет 12 серий. Причем после этого сериал больше никогда снимать не будут.

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