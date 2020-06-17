Анджелина Джоли боится за жизнь своей темнокожей дочери

Актриса Анджелина Джоли всерьез обеспокоена судьбой своей дочери которая проживает в США. Дело в том, что Захара темнокожая, а значит находится под угрозой, считает актриса. Как объяснила Джоли журналистам издания Harper’s Bazaar, хотя сама она находится под защитой системы, но государство не может гарантировать то же самое для женщин, мужчин или детей с иным цветом кожи. По словам актрисы, одними добрыми намерениями и сочувствием нельзя добиться перемен. Нужны отдельные законы, которые раз и навсегда положат конец расизму и расовой нетерпимости.

Джоли также отметила, что недостаточно остановить зарвавшихся сотрудников полиции, реформы нужны практически во всех сферах жизни современной Америки

Артистка рассказала, что во время эпидемии коронавируса она делала все, чтобы ее дети не волновались о происходящем в мире ужасе.

Напомним, в марте этого года стало известно, что 15-летняя дочка Джоли, Захара, перенесла тяжелую операцию.