«От кого букет?»: Водонаева в льняном платье с рукавами-буфами намекнула на новый роман

37-летняя Алена Водонаева в льняном платье с рукавами-буфами и ярких лодочках прогулялась по Петербургу. Впервые за долгое время самоизоляции телеведущая покинула свой дом и отправилась в путешествие. Ранее экс-участница «Дома-2» рассказывала, что ей очень тяжело дается пребывание в четырех стенах. Неоднократно Водонаева даже порывалась все бросить и даже плакала, но правил не нарушила.

На днях же блогер поделилась с подписчиками счастливыми фото из Петербурга – в северную столицу Алена прибыла, чтобы отдохнуть, насладиться культурным наследием, а заодно и, может быть, встретиться с симпатичным мужчиной. Именно на это намекает пышный и нежный букет цветов, который Водонаева держит в руках. Долгое время об ухажерах ведущей известно ничего не было, но сейчас, судя по всему, личная жизнь Алены налаживается.

Для прогулки по набережной Невы Водонаева выбрала льняное платье-миди с рукавами-буфами салатового цвета. Дополнила девушка образ тандемом из красных лодочек на высоком каблуке и лакированной сумочки в форме сердца.

«Бывает так, что Питер запоминается навсегда. Это именно та поездка», — призналась она.

Подписчиков же Водонаевой больше всего интересует, кто же тот таинственный даритель цветов. «От кого букет?», «Алена, вас можно поздравлять с новыми отношениями?», «Цветете и пахнете, как букет у вас в руках», «Платьице – зачет!», «Красотка вы», «Букет шикарнейший, и вы-королева», — высказались они.