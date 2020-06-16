«Похудел, не находит себе места»: адвокат Ефремова рассказал о состоянии своего подзащитного

Еще до перевода на домашний арест актер настаивал на СИЗО.

Один из адвокатов Михаила Ефремова рассказал о состоянии своего подзащитного. Вторую неделю актер отбывает домашний арест в собственной квартире в Москве после того, как в аварии с его участием погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Активно поддерживают главу семейства родственники – супруга и трое детей, которые прибыли с дачи. Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, подметил – его подзащитный по-прежнему очень остро переживает все пережитое.

«Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест даже, могу сказать. Похудел за неделю на 6 килограмм», — подметил Пашаев в разговоре со «СтарХит».

Адвокат также рассказал, что еще до того, как Ефремову вынесли предварительный вердикт, он сам хотел отправиться в СИЗО. Артист категорически отказывался осматриваться у врачей и не слушал собственных юристов, которые убеждали его – «тюрьма вам ничего не даст».

Сейчас Ефремову вместе с юристами предстоит наладить мало-мальский контакт с родственниками Захарова. Близкие погибшего мужчины в отношении актера непреклонны – они не раз акцентировали внимание, что не примут ни извинений, ни финансовой помощи. Сейчас Пашаев сумел отыскать контакты семьи – сторонам впервые предстоит поговорить напрямую.

Напомним, 9 июня Ефремов стал участником смертельного ДТП – на собственном внедорожнике нетрезвый артист вылетел на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком службы доставки. Пострадавшего курьера Сергея Захарова доставили в больницу, но ранним утром рязанец скончался. Теперь Ефремову может грозить до 12 лет заключения с учетом отягчающих обстоятельств.