Семейный отдых: Надежда Михалкова запечатлела повзрослевшего сына своей сестры Анны

Надежда Михалкова никогда не была замечена в ссорах с сестрой — Анной Михалковой. Девушки пошли по стопам знаменитого отца и продолжили актерскую династию. Старшая из дочерей артиста воспитала сыновей Андрея и Сергея, поэтому сейчас сосредоточилась на воспитании младшей дочки Лидии. Ее сестра — мама девятилетней Нины и семилетнего Ивана, которых родила от Резо Гигинеишвили. За время карантина Анна и Надя несколько раз виделись. При встрече они не упускают возможности отпускать в адрес друг друга колкие шутки.

Похоже, что они успели соскучиться по общению. Теперь Надежда провела время с племянником за городом. Она запечатлела 20-летнего Андрея, который на фото в соцсети актрисы стоял у машины в футболке и брюках. У парня отросла шевелюра. Он щурился из-за яркого солнца. Сама Михалкова предстала в майке и алой юбке макси. Она шла по полю, когда ее сфотографировал старший сын Анны.

Поклонники не раз отмечали, что Андрей очень похож на дедушку. Добавим, что и второй сын Анны обожает проводить время с тетей. Недавно они даже качали ее на руках. У них есть вредные привычки, но мама про них знает и не ругает наследников.

Напомним, что недавно Надежда жаловалась, что хочет на море. Тогда сестра ей предложила приехать и лечь в детский надувной бассейн. Не исключено, что девушка прислушалась к совету и летние дни они коротают вместе на природе.